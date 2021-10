Grünes Licht für Volksfest : Fliegenkirmes in Uedem kann nach Corona wieder stattfinden

Die Kirmes im Zentrum der Gemeinde zieht stets reichlich Besucher an. Nach einer Auszeit findet das Volksfest in diesem Jahr wieder statt. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Uedem Vom 16. bis zum 19. Oktober feiert Uedem das Volksfest im Zentrum der Gemeinde. Zelt und Umzug gibt es mit Rücksicht auf Corona nicht. Alles, was nicht draußen passiert, findet im Bürgerhaus statt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anja Settnik

Die Beobachtung von Bürgermeister Rainer Weber dürfte zutreffend sein: „Die Leute wollen endlich wieder raus. Sie freuen sich auf die Kirmes und sind gerne bereit, dafür die 3G-Regel zu akzeptieren. 2G ist eher etwas für Privatveranstaltungen. Wir wollen ja niemanden ausschließen.“ Der Uedemer Rathaus-Chef freut sich selbst ebenso sehr darüber, dass in diesem Jahr die beliebte Fliegenkirmes wieder stattfinden kann. Lange habe man mit der Entscheidung gewartet, aber jetzt scheint die Corona-Lage doch so weit im Griff, dass die Vereine, Schausteller und Bürger die Tage vom 16. bis 19. Oktober im Kalender anstreichen können: Dann ist Kirmes, und die wird diesmal gebührend gefeiert.

Etwas irritierende Begleiterscheinung: Obwohl alle der Normalität entgegenfiebern und gerade die Wirte so lange Zeit kein Geld verdienen konnten, sind es ausgerechnet sie, die jetzt ein Problem haben, die Feierwilligen wieder zu bedienen. Denn ihnen fehlt das Personal. „Unser Stamm-Imbiss kann deshalb diesmal nicht dabei sein, aber wir haben zum Glück Ersatz gefunden“, erklärt Weber. Darum hat sich Marktmeister Michel Börst intensiv gekümmert, und natürlich sind auch die Gaststätten in der Ortsmitte an den Kirmestagen geöffnet. Insbesondere das Bürgerhaus ist da zu nennen, denn das Ehepaar van Laak baut zwar diesmal kein Zelt auf, stellt aber seinen Saal zur Verfügung. Alles, was nicht draußen ist, findet im Bürgerhaus statt. 500 Leute dürfen hineingelassen werden, man sollte seinen Impfstatus oder den aktuellen Negativtest nachweisen können.

Dirk Janßen als Vorsitzender der Kreis Klever Schausteller erklärt genauer, warum es so schwierig ist mit den Mitarbeitern: „Viele Betriebe waren anderthalb Jahren lang stillgelegt, da haben sich die Mitarbeiter andere Jobs gesucht, auch die Aushilfen aus anderen EU-Ländern sind nicht da. Ich habe zum Beispiel mit einem Kollegen gesprochen, der jetzt Lkw fährt und den Unternehmer, der ihm über die schwere Zeit geholfen hat, jetzt auch nicht hängen lassen will.“ Deshalb ist noch nicht ganz klar, ob und welches größere Fahrgeschäft es für den Markt geben wird. Scooter, Musikexpress und Kinderkarussells sind jedenfalls fest gebucht.

Die Organisatoren der Uedemer Kirmes präsentieren die Plakate für das Volksfest. Auch Bürgermeister Rainer Weber (2. v. l.) freut sich auf die vier Tage im Oktober. RP-Foto: nik Foto: Anja Settnik

Wie immer beginnen die Kirmestage mit einer Disco am Freitagabend. Der Uedemer Turn- und Schwimmverein zeichnet dafür verantwortlich und freut sich auf viele Gäste, die ab 20 Uhr ins Bürgerhaus kommen. „Eintrittskarten gibt es vorab und vermutlich auch noch am Freitagabend für sieben Euro“, erklärt Tilmann Parlings, Vorsitzender des UTuS. Die offizielle Kirmeseröffnung ist am Samstag um 15 Uhr mit dem traditionellen Fassanstich. „Ob der Bürgermeister das überhaupt noch kann?“, flachst Janssen. „Vielleicht brauch’ ich zwei Schläge“, kontert Weber. In der ersten Stunde gibt es vergünstigte Karussellfahrten und Sonderpreise an den Buden, besonders günstig ist es zudem am Dienstag, dem Familientag. Übrigens erlässt die Gemeinde den Schaustellern in diesem Jahr die Standgebühren; sie haben es ja schon schwer genug.

Die Feuerwehr hat den Schlagerabend organisiert, der am Samstag um 20 Uhr beginnt. Bei Heidi Binn und im Bürgerhaus gibt’s für acht Uhr im Vorverkauf Tickets, am Abend kosten sie zehn Euro. Zwei Live-Musiker werden für Stimmung sorgen, damit die nicht aus dem Ruder läuft, haben einige Feuerwehrmänner und Security-Leute ein Auge auf das Geschehen, erklärt Rainer Wehren. Der Sonntag kommt dann ruhiger daher – in beiden Kirchen finden Gottesdienste statt. Am Dienstagabend kann es dann wieder länger werden, wenn Heimatverein und Kulturkiste zum Dämmerschoppen mit Live-Band einladen. Und wie immer gibt’s zum Abschluss das Höhenfeuerwerk, das Gemeinde und Schausteller gemeinsam veranstalten. Es wird gegen 21 Uhr gezündet, wer einen guten Platz haben will, kommt schon früher, trinkt noch etwas und stellt sich dann am Markt oder an der Bleiche mit Freunden und Familie auf.