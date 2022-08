Firmvorbereitung : Gottesdienst unter freiem Himmel auf Hassums Sportplatz

Goch Die Firmanden der Gocher Pfarrgemeinden Arnold Janssen und Gocher Land bereiten sich gemeinsam auf das Sakrament vor. Am Samstag ist eine Vorabendmesse auf dem Sportplatz.

(nik) Am Samstag, 3. September ist die Vorabendmesse in Hassum um 17 Uhr auf dem Sportplatz von DJK Ho-Ha. Die musikalische Begleitung wird von aCAGella gestaltet, einem Chor der Gaesdonck. Eingeladen sind alle Gläubigen, besonders die Firmanden und alle anderen Jugendlichen.

In diesem Jahr wird der Firmkurs im Gocher Land mit der Pfarrgemeinde St. Arnold Janssen Goch durchgeführt, berichtet Theo Kersten vom Pfarreirat.. Einige der etwa 130 Jugendlichen haben die Fazenda da Esperanza in Xanten-Mörmter besucht – dort leben ehemalige Drogenabhängige, die sich Stärkung durch den Glauben erhoffen – und waren beeindruckt von der Arbeit.

Letztens fand eine Begegnung mit dem ambulanten Hospizdienst der Malteser statt, bei dem viel kreativ gestaltet wurde. Bis zur Firmung, die Anfang März sowohl in Goch, als auch im Gocher Land stattfinden wird, werden noch viele Projekte angeboten, die den Jugendlichen bei der religiösen Orientierung helfen sollen. So fahren am Samstag 3. September, die ersten Firmanden nach Nimwegen zum Blindenmuseum, nachdem sie eine biblische Einführung in die Thematik hatten. Dabei können sie durch eigenes Erleben ein Gefühl dafür bekommen, wie es sich als Nicht- oder stark Fehlsichtiger lebt. Der Tag schließt mit dem Gottesdienst unter freiem Himmel, zu dem die anderen Firmanden eingeladen sind. Nach dem Gottesdienst kann man bei einem Kaltgetränk ein Grillwürstchenessen.