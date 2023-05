Spontan-Chor nach Film Volles Haus beim gemeinsamen Singen im Goli

Davon handelt unter anderem auch der Film „Unsere Herzen – Ein Klang“ von Torsten Striegnitz und Simone Dobmeier. Die Dokumentation begleitet den Chorleiter Simon Halsey, die Gesangspädagogin Judith Kamphuis und die Nachwuchsdirigentin Hyunju Kwon, die am Ende einen internationalen Dirigentenwettbewerb gewinnt. Bei allen unterschiedlichen Voraussetzungen und Zielen, die die drei haben, einen sie die Corona-Umstände und die Tatsache, viel aufzuholen zu haben, als gemeinsames Singen wieder möglich wird. Was die Profis im Film und ihre semi- bis ganz professionellen Chöre erlebt haben, kennen auch Hobby-Singgemeinschaften: Man versuchte, über Onlineformate und Videokonferenzen miteinander zu singen oder zumindest im Kontakt zu bleiben, mancher Chor traf sich im Freien, ohne jede Akustik, oder positionierte sich, als das wieder erlaubt war, mit vielen Metern Abstand in großen Räumen bei weit geöffneten Fenstern – auch mitten im Winter. Als gutes Training für die Lunge warb mancher Chorleiter für das Singen mit Maske; das sei so hilfreich wie Höhentraining für Sportler. Und in jedem Fall besser, als sich mit Covid anzustecken.