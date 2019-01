Silvesterbilanz : Feuerwehr: Zwei Einsätze in der Neujahrsnacht

In Goch musste die Feuerwehr einen PKW-Brand löschen- Foto: Feuerwehr Goch

Goch Für die Freiwillige Feuerwehr Goch gab es in der Nacht vom 31. Dezember auf den 1. Januar zwei Einsätze: In Pfalzdorf brannte eine Hecke, in Goch der Motorraum eines Autos

(RP) Der Löschzug Pfalzdorf und die Löschzüge Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr Goch mussten kurz nach dem Jahreswechsel zu Brandeinsätzen, jeweils verursacht durch Feuerwerkskörper, ausrücken.

Um 0.12 Uhr brannte an der Wolterstraße in Pfalzdorf eine Thuja-Hecke. Anwohner löschten das Feuer vor Eintreffen der Einsatzkräfte des Löschzuges Pfalzdorf bereits größtenteils ab. Eine weibliche Person musste anschließend mit Atembeschwerden vom Rettungsdienst behandelt werden. Eine männliche Person hatte Kreislaufprobleme. Beide kamen ins Krankenhaus. Die Feuerwehr führte Nachlöscharbeiten durch.