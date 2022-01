Brand in Goch : Brand in Gocher Garage: War ein E-Bike Auslöser?

Brand in Gocher Garage: War ein E-Bike Auslöser?

Brand in Goch

Die Überreste des E-Bikes, das in einer Gocher Garage in Brand geraten war, beförderte die Feuerwehr ins Freie. Foto: Torsten Matenaers

Goch Die Gocher Feuerwehr musste am Dienstagnachmittag ausrücken, um einen Garagenbrand an der Dr.-Lax-Straße zu löschen. Verletzt wurde niemand.

(RP) Vermutlich aufgrund eines defekten E-Bike-Akkus ist am Dienstagnachmittag in einer Garage an der Dr.-Lax-Straße ein Schwelbrand ausgebrochen. Anwohner bemerkten die Rauchentwicklung und alarmierten die Feuerwehr. Ein Atemschutztrupp musste sich gewaltsam über die Hintertür Zugang zu der Garage verschaffen, um den Brand löschen zu können. Die Fahrrad-Überreste wurden ins Freie befördert. Die Garage selbst sowie ein ebenfalls darin abgestellter Pkw sind durch das Feuer ebenfalls beschädigt worden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist unklar.