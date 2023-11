Großeinsatz am „Steinbergen“ Feuerwehr sperrt nach Dauerregen Straße in Uedem

In Uedem musste am späten Montagnachmittag nach Dauerregen die Straße Steinbergen, eine Hinführung zur A57, in beide Richtungen wegen Hochwasser voll gesperrt werden. Die Feuerwehr war stundenlang im Einsatz, um das Wasser von der Straße zu bekommen. Ausnahmsweise übernahm den Einsatz die Feuerwehr Kevelaer, weil bei der Alarmierung die Örtlichkeit nicht ganz korrekt angegeben wurde. Im kommunalen Grenzgebiet kennen sich aber beide Wehren gut aus.