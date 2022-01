Feuerwehreinsatz in Goch : Reihenhaus am Schnepfenweg brannte

Reihenhaus am Schnepfenweg brannte

Feuerwehreinsatz in Goch

Goch Drei Stunden lang löschte die Gocher Feuerwehr gestern ein Reihenhaus am Schnepfenweg. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unklar.

Nach einem Kellerbrand am Abend am Schnepfenweg ist das betroffene Reihenhaus vorerst unbewohnbar. 20 Bewohner mussten durch das Ordnungsamt über Nacht anderweitig untergebracht werden. Das Feuer war in einem Abstellraum ausgebrochen, es wurde niemand verletzt. Die Ursache für das Feuer ist unklar, auch die Höhe des entstandenen Sachschadens steht nicht fest. Die Löscharbeiten dauerten rund 3 Stunden.