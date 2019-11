Kalkar : Feuerwehr Kalkar: Führung trifft sich im Wunderland

Kalkar Die Löschzug- und Gruppenführer sprachen über Neuanschaffungen, Ausbildung und neue Gerätehäuser. Im Wunderland wird regelmäßig trainiert.

Gemeinsame Sitzung aller Löschzug- und Gruppenführer der Feuerwehr Kalkar im Wunderland: Die Stadt hat an sieben Standorten ehrenamtliche Unterstützung von derzeit 207 aktiven Wehrleuten. Der Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Kalkar, Georg Bouwmann, und seine beiden Stellvertreter Helmut Hessel und Roland Matenaer sowie Wunderland-Geschäftsführer Han Groot Obbink berichteten gerne, dass es weniger Einsätze im Wunderland Kalkar gegeben habe. Statt dessen konnten die Kameraden für den Ernstfall trainieren. Helmut Hessel moderierte das stramme Tagungsprogramm mit Themen wie Neuanschaffungen, neu zu bauende Feuerwehrgerätehäuser und Ausbildung. In diesem Jahr absolvieren 34 Frauen und Männer die Truppmannausbildung, welche gemeinsam mit der Feuerwehr Bedburg-Hau stattfindet. Ausbilder sind hauptsächlich Kameraden aus Kalkar, die an drei Tagen pro Woche aktiv sind. Roland Matenaer als zuständiger Wehrleiter informierte über die auch logistischen Herausforderungen. Zu erfahren war, dass die Einheit „ABC Erkunder“ an den Kreis Kleve zurück gegeben wurden.