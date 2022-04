Feuerwehr in Goch im Einsatz : Unkraut abgeflämmt – Zaun stand in Flammen

Feuer durch Abflämmarbeiten Foto: Stefan Bömler

Goch Als er Unkraut auf seiner Terrasse abflämmen wollte, hat ein 72-Jähriger an der Straße Hunsberg in der Gocher Innenstadt einen etwa 2,5 Meter langen Sichtschutzzaun aus Holz in Brand gesetzt.

Der Zaun, direkt am Wohnhaus, stand bei Eintreffen der alarmierten Feuerwehr schon kompeltt in Flammen. Menschen wurden nicht verletzt, die Höhe des entstandenen Sachschadens steht nicht fest. Die Löscharbeiten vor Ort dauerten gut eine Stunde.

Auch in diesem Jahr möchte die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch auf die Gefahren durch Gasbrenner zur Unkrautbekämpfung aufmerksam machen. Immer wieder werden durch eine unsachgemäße Verwendung Brände ausgelöst. An Zäunen, Bäumen, Sträuchern oder in unmittelbarer Nähe von Bebauung haben Gasbrenner nichts zu suchen. Gerade bei trockener Witterung können durch die Flamme, aber auch durch Funkenflug oder auch Hitzestrahlung unkontrollierbare Brände ausgelöst werden.