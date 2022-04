Feuerwehrübung in Goch : Zur Übung Menschen gerettet und Drehleiter ausprobiert

Goch Eine realitätsnahe Übung in einem leerstehenden Gebäudekomplex zeigt den Löschzügen Stadtmitte, dass die Teams gut funktionieren und das Material passt.

(RP) Es war nur ein Übungseinsatz, der am Montag die beiden Löschzüge Stadtmitte der Feuerwehr Goch beschäftigte. In einem leerstehenden Gebäudekomplex an der Kalkarer Straße wurde ein Großbrand simuliert. In dem Mehrfamilienhaus mit angrenzender Autowerkstatt sollte ein Feuer ausgebrochen sein. Neben der Brandbekämpfung mussten insgesamt acht Personen unter nahezu Null-Sicht aus dem Gebäude gerettet werden.