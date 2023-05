400 Teilnehmer erwartet Feuerwehr Goch bereit für das große Jugendzeltlager

Stadtbrandinspektor Stefan Bömler wird bei dieser Gelegenheit ein Großzelt an die Gocher Jugendfeuerwehr übergeben, das von den im Rat der Stadt Goch vertretenen Fraktionen gespendet worden ist. Im Anschluss an die offizielle Eröffnung steht ein Kennenlernabend auf dem Programm, bevor es am folgenden Tag zu einer Stadtrallye unter anderem in Richtung Marktplatz und Nierswelle geht. Dort finden spannende Aktionen statt, die sicherlich auch für Zuschauer aus der Bevölkerung interessant sind. Einzelheiten dazu wird die Feuerwehr Goch rechtzeitig veröffentlichen.