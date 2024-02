Jahreshauptversammlung Gocher Feuerwehr „An Ihrer Sicherheit werden wir nicht sparen“

Ein Raunen ging im Kultur- und Kongresszentrum Kastell durch die Reihen der 275 anwesenden Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Goch, als Stadtbrandinspektor Stefan Bömler in seinem ausführlichen Jahresbericht unter anderem auf den langen Anschaffungszeitraum neuer Fahrzeuge hinwies. Diesen nahm Bürgermeister Ulrich Knickrehm zum Anlass, um für Verständnis zu werben. „In diesem Jahr werden wir in Zeiten knapper Kassen gut zwei Millionen in die Feuerwehr investieren. Die Höhe der Investitionen ist demnach auch eine Art der Wertschätzung, da wir im Rathaus, im Stadtrat und auch in der Bevölkerung ganz genau wissen, was wir an Ihnen haben“, so der Verwaltungschef. „Und eines ist gewiss, an Ihrer Sicherheit werden wir nicht sparen“, schob der Bürgermeister nach.