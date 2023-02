Ermittlungen laufen Feuer im Hospital: Polizei sucht nach der Brandursache

Der Schrecken war groß und der Einsatz für die Gocher Feuerwehr durchaus nicht alltäglich: Am Samstagabend wurde die Wehr zum Gocher Wilhelm-Anton-Hospital alarmiert. Schnell wurde festgestellt, dass ein Wäschewagen, auf dem Papier lag, brannte, das Feuer war rasch unter Kontrolle und breitete sich durch das schnelle Eingreifen nicht aus. Die Ursache des Brandes steht allerdings noch nicht fest, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Geprüft wird laut Polizei unter anderem, ob es sich um fahrlässige Brandstiftung handeln könnte. Auf Anfrage der Rheinischen Post sagt der Sprecher des Katholischen Karl-Leisner-Klinikums, Christian Weßels, alle Beteiligten hätten richtig reagiert und damit ernstere Folgen vermieden. „Sowohl die Mitarbeitenden, als auch die Einsatzkräfte der Feuerwehr haben perfekt reagiert – deshalb der glimpfliche Verlauf. Allen Beteiligten gilt ein großer Dank.“ Die Brandschäden werden laut Weßels zügig beseitigt, der Brandgeruch sei schon am Montag kaum noch wahrnehmbar gewesen. Der rollbare Wäschewagen hatte im Flur des Untergeschosses gestanden und dort aus bislang unklarem Grund Feuer gefangen. Zu den Ursachen des Brandes könne man nur spekukulieren und verlasse sich da lieber auf die Ermittlungen der Polizei. Grundsätzlich spiele der bauliche und betriebliche Brandschutz in Krankenhäusern ein sehr große Rolle. „Die entsprechenden Konzepte und Vorkehrungen werden regelmäßig aktualisiert und mit den zuständigen Behörden abgestimmt“, so Weßels.