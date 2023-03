Bei Jysk an der Hartogstraße Brandstiftung – Feuerwehr löscht Containerbrand in Goch

Wie die Polizei mitteilte, brante am Freitagmittag zwischen 12.45 Uhr und 13 Uhr im Hinterhof eines Geschäftes für Möbel und Einrichtungsgegenstände (Jysk) an der Hartogstraße ein Rollcontainer, der mit Pappe und Paletten beladen war. Kurz zuvor waren von einer Zeugin zwei Jungen gesehen worden, die sich wohl in dem Bereich aufgehalten haben.