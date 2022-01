Feuer am Schnepfenweg : Polizei schließt Brandstiftung in Goch nicht aus

Im Anschluss an die Löscharbeiten wird mit einer Wärmebildkamera auf Glutnester kontrolliert. Foto: Torsten Matenaers/FFW Goch

Goch Ein technischer Defekt war es offenbar nicht, der am Montagabend ursächlich für das Feuer am Schnepfenweg in Goch war. 20 Bewohner mussten zunächst anderweitig untergebracht werden. Die Polizei sucht Zeugen.

Als die Feuerwehr am Montagabend an dem Mehrfamilienhaus am Schnepfenweg in Goch eintraf, war die Lage unübersichtlich. „Es war überhaupt nicht klar, ob sich noch Personen in dem Gebäude befinden“, sagt Feuerwehrsprecher Torsten Matenaers. Auch wo genau das Feuer ausgebrochen war, stand für die Einsatzkräfte zunächst nicht fest. Im Keller herrschte eine starke Hitze- und Rauchentwicklung. Also mussten sich die Einsatzkräfte um beides kümmern: Atemschutztrupps durchsuchten das Haus nach Personen, parallel startete die Brandbekämpfung. Menschen wurden im Gebäude nicht mehr entdeckt, das Feuer schließlich in einem Abstellraum ausgemacht, der hüfthoch mit Hausrat befüllt war. „Dementsprechend hoch war die Brandlast. Um Glutnester sicher zu löschen, musste der Hausrat so gut es ging auseinandergezogen werden“, sagt Matenaers. Dann wurde der Kellerraum mit Löschschaum geflutet.

Aber wie kam es überhaupt zu dem Brand? „Als Ursache für das Feuer kann ein technischer Defekt ausgeschlossen werden“, sagt Polizeisprecherin Corinna Saccaro auf nach Nachfrage unserer Redaktion am Mittwoch. Brandstiftung könne man nicht ausschließen, weswegen auch nach Zeugen gesucht wird, die etwas gesehen haben könnten. Gegen 18 Uhr hatten Anwohner einen Knall und Rauchentwicklung aus dem Keller bemerkt und die Feuerwehr gerufen.

Weil die Elektroinstallation durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen worden ist, war das Gebäude nach dem Brand unbewohnbar. Die Stromversorgung für die Wohnungen und auch für die Heizung ließen sich nicht herstellen. Daher mussten 20 Bewohner anderweitig untergebracht werden. Sie wurden zunächst durch den Rettungsdienst und Kräfte der Feuerwehr vor Ort betreut. Im weiteren Einsatzverlauf wurden elf von ihnen, darunter vier Kinder, zur Feuerwache gebracht, damit sie sich dort aufwärmen konnten. Von dort aus organisierte das Ordnungsamt die Unterbringung der Personen. Dafür hat es an dem Abend gleich mehrere Lösungen gegeben: Eine Familie ist demnach in einer Privatwohnung untergekommen, andere Personen in einem Hotel. Im weiteren Verlauf muss sich der Hauseigentümer um die Unterbringung der Bewohner kümmern.