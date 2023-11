Festkomitee stellt Programm vor Das ist Fahrplan für die neue Session in Goch

Der organisierte Karneval kostet in der Vorbereitung nicht nur jede Menge Zeit und Mühe, sondern auch Geld. Deshalb ist Frank Bömler als Vorsitzender des Festkomitee Gocher Karneval froh darüber, neue Premiumpartner für die Veranstaltungen gefunden zu haben. Neben den Stadtwerken, bei denen auch das Pressegespräch stattfand, und der Sparkasse Rhein-Maas (die auch nach der Fusion die Gocher Sparkasse bleibt, wie Vorstand Thomas Müller betonte), sind es die Gocher Fahrzeugbau GOFA und Edeka Kusenberg, die die Session unterstützen. Dass die GOFA dazukam, ist besonders schön, weil Gründer Heinrich Janssen einst selbst Mitglied des Festkomitees war. Und Christian Kusenberg wird in Frank Bömlers Gedächtnis als derjenige bleiben, bei dem die Akquise in einem Rekordtempo gelang: Ein Bier brauchte er dafür.