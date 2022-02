Jubiläum : Festgottesdienst zur Kirchenkreis-Partnerschaft in Goch

Ausschuss zum 40-jährigen Jubiläum der Partnerschaft. Foto: Kirchenkreis

GOCH Die evangelische Kirche im Kreis feiert 40 Jahre Freundschaft mit einer protestantischen Kirche in Nordsumatra, Indonesien. Dazu gibt es einen Festgottesdienst in der evangelischen Kirche Goch am Markt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Der Evangelische Kirchenkreis Kleve feiert 2022 zusammen mit den Partnern in Indonesien, dem Kirchenkreis Silindung auf Nordsumatra, das 40-jährige Bestehen ihrer Partnerschaft. Der Kirchenkreis lädt darum ein zu einem Festgottesdienst in der evangelischen Kirche Goch am Markt. Er beginnt am Sonntag, 13. Februar, um 11 Uhr.

Gestaltet wird er vom Partnerschaftsausschuss des Kirchenkreises, die Predigt hält Superintendent Hans-Joachim Wefers. Musikalisch wirken Kirchenmusikerin Franziska Mesch (Goch) an der Orgel und Pfarrerin Mika Purba (Geldern) an einem indonesischen Instrument, dem „Anklung“, im Gottesdienst mit. Für den Kirchen-Zugang gilt Maskenpflicht und die 3G-Regel. Für das anschließende Beisammensein im evangelischen Begegnungshaus „M4“ am Markt in Goch gilt die 2G-plus Regel. Der Gottesdienst wird ergänzend dazu auf dem Youtube-Kanal der Evangelischen Kirchengemeinde Goch live gestreamt.

Als die Partnerschaft 1982 begann, waren Brief und zum Teil nächtliche Telefonate noch die gängigsten Kommunikationswege. Ab 2000 fanden dann regelmäßig thematische Jugendbegegnungen sowie Delegationsreisen hier wie dort statt. Sie trugen zur Lebendigkeit der Partnerschaft bei und ließen die Teilnehmer in eine andere als die gewohnte Kultur eintauchen. Die Kontakte werden nun eher über E-Mail und soziale Medien gepflegt. Jedes Jahr erinnert im Kirchenkreis der Sonntag Septuagesimä (70 Tage vor Ostern) an die Partnerschaft. Elemente dieser Gottesdienste werden wechselseitig vorbereitet.

Im 19. Jahrhundert waren es rheinische Missionare, die den christlichen Glauben nach Nordsumatra zum Volksstamm der Batak brachten. Seitdem sind die Batak engagierte Christen. Die „Gereja Kristen Protestan Indonesia“ (GKPI, Christlich-Protestantische Kirche Indonesien) ist seit 1964 selbständig und zählt etwa 200.000 Mitglieder.

(RP)