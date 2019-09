Uedem : Festgottesdienst und Gemeindefest in Uedem

Festgottesdienst und Gemeindefest in Uedem

Uedem „Alle - Jung und Alt - unter einem Dach“: Evangelische Kirchengemeinde feiert am Sonntag.

(RP) „Alle - Jung und Alt - unter einem Dach“: Unter diesem Motto feiert die Evangelische Kirchengemeinde Uedem am kommenden Sonntag, 8. September, um 11 Uhr einen festlichen Gottesdienst. Insgesamt 17 Jugendliche stellen sich vor und beginnen damit ihre kirchliche Unterrichtszeit bis zu ihrer Konfirmation.

13 Menschen werden sich im Gottesdienst an ihre Konfirmation vor 50 Jahren oder mehr erinnern und erneut den Segen Gottes zugesprochen bekommen.

Der Projektchor der Gemeinde gestaltet den Festgottesdienst musikalisch mit. Nach dem Gottesdienst lädt die Gemeinde zum Gemeindefest in und um die Arche am Turmwall ein. Kinder und Jugendliche können sich beim Spielen, Schminken, auf der Hüpfburg und bei noch weiteren Aktivitäten vergnügen.

Musikalische Unterhaltung bietet ein offenes Singen mit dem Projektchor. Für ein herzhaftes Essen am Mittag wird gesorgt sein, genauso wie für eine gemütliche Kaffeetafel am Nachmittag. Die Kirchengemeinde Uedem freut sich auf alle, die mit dabei sind.

Am kommenden Sonntag, 8. September, beteiligt sich die Gemeinde zudem am bundesweiten Tag des offenen Denkmals. Die evangelische Kirche am Markt bleibt zu diesem Zweck für interessierte Besucherinnen und Besucher geöffnet. Zwischen 12.30 Uhr und 16 Uhr zeigen Kirchenführungen diese schöne kleine Kirche und stellen ihre Geschichte genauer vor.