Ferienspaß Uedem im Endspurt

Uedem Der Bürgermeisterbesuch brachte Abkühlung, heute geht es nach Duisburg.

(RP) Bürgermeister Rainer Weber besuchte am Mittwoch den Ferienspaß des Jugendzentrums Focus, der noch bis zum kommenden Freitag, 17. August, stattfindet, und hatte passend zum diesjährigem Motto „1…2…3…Allerlei“ so einige Sorten Eis dabei. Rund 60 Kinder, im Alter zwischen 6 und 13 Jahren, tobten sich an diesem sommerlichen Ferientag bei Wasserspielen, Wasserrutsche und im begehrten Regentunnel aus. Da war die Freude über das leckere Eis natürlich riesig. „Die Betreuer haben hier für die Kinder wirklich ein Wasserspielparadies hergerichtet. Ein großes Dankeschön für die geleistete Arbeit“, erkannte Weber die Mühen der Vorbereitung an. Besonderen Dank sprach er hier Frau Zimmermann und Frau Bonjouvie aus, die das Programm geplant und vorbereitet haben.