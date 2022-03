Ferienspaß in Goch : Buntes Programm für die Osterferien im Astra

Ferienspaß in Goch

Goch In der zweiten Woche der Osterferien können Gocher Kinder von sechs bis zwölf Jahren wieder am Ferienspaß teilnehmen. Der Beitrag kostet fünf Euro für die ganze Woche.

Für die Kinder ist es toll, für viele Eltern eine echte Erleichterung, wenn der Nachwuchs in den Ferien betreut ist und etwas zu tun hat. Entsprechend werden sich viele Familien für das aktuelle Angebot der Stadt Goch interessieren: Das Jugendzentrum Astra bietet in der zweiten Osterferienwoche vom 19. bis zum 22. April 2022 für Kinder von sechs bis zwölf Jahren einen Osterferienspaß an.