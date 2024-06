Donnerstag auf dem Marktplatz Gocher Feierabendmarkt ist wieder da – das sind die Angebote

Mit dabei ist „Barni & Wilma - die Granola-Manufaktur am Niederrhein“ mit ihren leckeren, selbstgemachten Müslis. Silvia Weers und Tanja Henkel zeigen ihre liebevoll handgemachten Waren. Das GesundheitsZentrum GochMED präsentiert Angebote aus den Bereichen Physio-, Ergo- und Osteopathie sowie aus dem Sportsektor. Der Awo-Kreisverband Kleve wird gemeinsam mit dem Ortsverein Goch an einem Stand über die Angebote der Awo in Goch informieren, Adressaten sind in erster Linie Familien und Senioren. Dazu gehören Erziehungsratgeber, Bewegungsangebote und Kreativkurse.