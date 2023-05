Unterhaltung und Entspannung Feierabendmarkt am Donnerstag wieder in Goch

Goch · Die nächste Veranstaltung am Markt steht an: Am kommenden Donnerstag, 1. Juni, findet der nächste Feierabendmarkt statt – dann hoffentlich wieder bei gutem Wetter.

31.05.2023, 05:15 Uhr

Feierabendmarkt in Goch Foto: B&H Group

Von 16 bis 20 Uhr dürfen sich die Besucher auf vielfältige Angebote rund um Wellness und Wohlbefinden, Fashion, landwirtschaftliche Produkte aus der Region, Kreatives und Handgemachtes freuen. Für die Kinder wird unter anderem eine Hüpfburg aufgebaut. Das Jugendzentrum Astra ist mit einem kostenfreien Holz-Bastelangebot ebenfalls vertreten. Der niederländische Sänger Roel Thomas sorgt für die musikalische Untermalung. Und natürlich ist auch wieder für das leibliche Wohl gesorgt.

(RP)