„Eklat“ in der Gocher Politik : FDP reagiert auf die Attacke des Bürgermeisters

GOCH Nach der Ratssitzung zeigen sich die Liberalen in Goch „hochgradig enttäuscht“ von Bürgermeister Ulrich Knickrehm. Er habe sie „vorgeführt“.

(RP) Die FDP wehrt sich gegen den verbalen Angriff von Bürgermeister Ulrich Knickrehm auf ihren Antrag in der jüngsten Ratssitzung. Der Fraktionsvorsitzende Christian Peters schreibt: „Am 20. September 2022 kam es zu einem Eklat zwischen dem Bürgermeister Ulrich Knickrehm und der FDP-Fraktion. Ziel unseres Antrags war es, dass die Verwaltung und die Politik auf den bevorstehenden Winter und die damit einhergehenden möglichen Folgen vorbereitet sind. Der Antrag sollte ganzheitlich betrachtet und eine Art Vorsorge für alle Betroffenen sein.“ Der Antrag sei seitens des Bürgermeisters genutzt worden, um die FDP vorzuführen. „Der Bürgermeister hielt der FDP in einer äußerst respektlosen Art und Weise Zynismus und Populismus vor.“ In einer „bewussten Missinterpretation“ habe der Bürgermeister die Fraktion – noch dazu in aller Öffentlichkeit – parteipolitisch angegangen und sie zu diskreditieren versucht.