Parteien : FDP Goch mit eigener „Parteizentrale“ in der Voßstraße

FDP Goch mit eigener „Parteizentrale“ in der Voßstraße

Jörg Weissenborn, FDP-Vorsitzender in Goch, vor dem neuen Büro der Liberalen.

goch Die Gocher Liberalen haben sich am Ende der Fußgängerzone Voßstraße ein eigenes Zuhause geschaffen. Dort soll auch mit den Bürgern diskutiert werden.

Die anderen Parteien haben so etwas auch, nun zieht die Gocher FDP nach: In der Vossstraße 85 haben die Liberalen am Wochenende ein Parteibüro eingeweiht, das künftig den politisch Tätigen, aber auch anderen interessierten Bürgern offen stehen soll. Ein kleines Ladenlokal, das früher eine Änderungsschneiderei und danach ein kleines Geschäft beherbergte, wurde modernisiert und schlicht-funktionell eingerichtet.