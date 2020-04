Schutzmasken : In die Bahn nur noch mit Maske

Nicht nur in Geschäften, auch im öffentlichen Personennahverkehr ist das Tragen von Mund-Nase-Schutz inzwischen Pflicht. Am Bahnhof Kleve lassen sich viele Modelle bewundern. Foto: Markus van Offern (mvo)

Bis auf einen Mann hat die Rheinische Post beim Selbstversuch auf der Strecke des RE 10 nur Fahrgäste gesehen, die sich richtig verhalten. Bahnhöfe sauberer als außerhalb der Corona-Zeit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am ersten Tag der Maskenpflicht in Nordrhein-Westfalen lohnt sich vielleicht mal eine Recherche-Fahrt mit der Bahn, dachte sich die RP-Redakteurin. Und machte während der kurzen Tour auf der Strecke des RE 10 von Goch nach Kevelaer mehrere interessante Feststellungen: Der Bahnhof Goch ist derzeit deutlich sauberer als sonst, fast alle Fahrgäste waren freundlich und gesprächsbereit und praktisch alle trugen den verlangten Mund-Nasen-Schutz. Bis auf einen Reisenden, der in Kevelaer ausstieg und der Journalistin zu nuschelte, er habe sie zu Hause vergessen. Damit verschwand er schnell.

Wer in Kevelaer einsteigt, kann für den Fall, dass er noch keine Maske hat oder sie nicht mit sich führt, übrigens kurzfristig für Abhilfe sorgen: Der dortige „Train-Stop Theunissen“ bietet zwei verschiedene Modelle zum Kauf an. Die allermeisten Fahrgäste sind aber längst versorgt, vom Jugendlichen bis zum Senior. Da ist zum Beispiel Leon Bachmann, 17 Jahre alter Gocher, der eine Ausbildung im Sanitätshaus macht - klar, dass er Hygiene ernst nimmt und seinen Schutz mit großer Selbstverständlichkeit trägt. Auch Björn Reimer ist mit Gesichtsschutz unterwegs. Der Weezer ist in Goch ausgestiegen, weil er dort einen Teilzeitjob bei einem Discounter hat. Er hat ein Tuch um Mund und Nase gewickelt - das reicht aus.

Info Ausfälle durch Stellwerksstörung Corona-Maßnahmen Wie in allen Bussen und Bahnen besteht seit 27.4. auch im Niersexpress die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Störungen Unabhängig von Corona gab’s am Montagnachmittag auf der Strecke Ausfälle durch eine Stellwerksstörung.

Monika van der Pettka lebt in Goch und arbeitet in Geldern. Sie fährt regelmäßig mit dem Niersexpress und hat, so lange sie noch am Bahnsteig wartet, die Maske in der Tasche. Sie zeigt sie und wird sie gleich aufsetzen. „Noch wichtiger ist ja, dass wir alle Abstand halten“, sagt sie richtigerweise. Und das ist in diesen Tagen auf den Bahnsteigen des Kreises Kleve kein Problem. Die meisten Schüler im Home-Schooling, Berufstätige im Home-Office. Einkaufen hat im Moment auch nur wenig Event-Charakter und lässt sich gut in der eigenen Wohnstadt erledigen, dazu muss man nicht nach Krefeld oder Düsseldorf.

Marco Pezzuto aus Kleve war auch länger nicht mehr in der Landeshauptstadt, obwohl er dort arbeitet. Aber das Optiker-Geschäft, in dem er beschäftigt ist, hat Corona-Pause gemacht. Jetzt geht’s weiter und Pezzuto fährt in aller Ruhe mit der Bahn. So kommt er (wenn der Zug, was am Nachmittag mal wieder geschah, nicht ausfällt oder erheblich verspätet), entspannt ans Ziel.

Richtig gemütlich mit Brez’n in der Hand hat es sich Ede Thuma gemacht. „Ich fahre in die Heimat“, sagt der Bayer, bis Augsburg hat er noch einige Stunden vor sich. Zum Abbeißen hat er seine Maske vom Gesicht genommen, um ihn herum sitzt aber auch sonst niemand. Truma hat am Niederrhein geholfen, Katastrophenhelfer auszubilden, berichtet er, und freut sich darüber, dass es im Zug derzeit so gemütlich zugeht. „Es herrscht in diesen Wochen keine Hektik, man bekommt immer einen Sitzplatz und keine Ellenbogenstöße, sehr angenehm“.