Familienmusical : Family Singers proben den „Planet B“

Die Family Singers aus Goch-Pfalzdorf wollen wieder auf die Bühne – mit einem Musical. Foto: Family Singers

Goch Ihr letztes Musical haben die Pfalzdorfer Sänger im Jahr 2019 aufgeführt. Nun wird ein neues Singspiel entwickelt, für das auch noch Mitwirkende gesucht werden. Ein regelrechtes Casting folgt später.

Nicht gemeinsam singen zu dürfen ist für alle Chorsänger eine Belastung. So langsam werden Proben unter Corona-Bedingungen wieder möglich, und auch größere Aufführungen sind wieder denkbar. Deshalb gehen die Family Singers aus Pfalzdorf in die Offensive und stellen ihr neues Projekt vor, für das auch noch Mitwirkende gesucht werden. Ein regelrechtes Casting folgt später.

Am Freitag, 11. März, treffen sich um 18.30 Uhr die Family Singers Pfalzdorf im Jugendheim der St. Martinus-Pfarrgemeinde an der Hevelingstraße 116. Sie präsentieren Interessierten das neue Musical „Planet B“, für das Manuel Hermsen die Musik geschrieben hat, das Drehbuch stammt von Gereon Brakhan. Viele Jugendliche werden gesucht, die sich künstlerisch mit dem Thema Klimawandel auseinandersetzen und sich informieren möchten. Wer sich dann von dem Projekt angesprochen fühlt, kann mitmachen. Das endgültige Casting-Verfahren wird am 28. Mai ab 14 Uhr stattfinden, dann geht es um Kandidaten für die verschiedenen Rollen und sonstigen Aufgaben. Es werden auch jugendliche Komparsen gesucht.

Die sollen an folgender Szene mitwirken: Deutschland, eine Stadt in Aufruhr. Eigentlich sollte der Tagebau in Düdering geschlossen werden, nun werden die Arbeiten doch fortgesetzt. Doch Theres und ihre Freundin Lisa wollen nicht tatenlos zusehen, wie die nahen Dörfer abgerissen werden, und rufen zu Demonstrationen auf. Was mit wenigen Schülern beginnt, wächst schnell zu einer großen Bewegung heran. Doch können sie es mit dem Energieriesen Dispend Energy aufnehmen? Und was sind sie selbst bereit, dafür zu tun?