Pfalzdorf : Rasanter Kartenvorverkauf der Family-Singers Pfalzdorf

Blick in den gefüllten Saal beim Auftritt der Family Singers. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Goch-Pfalzdorf Die Proben der Family Singers für das Weihnachtsmusical laufen auf Hochtouren.

(RP) Nur noch wenige Restkarten gibt es für das „Immanuel-Das Weihnachtsmusical“ der Family-Singers Pfalzdorf zu erwerben. Für die Aufführung am Sonntag, den 8. Dezember, Beginn: 15.30 Uhr, gibt es nur noch wenige Karten.

Wer am Samstag, den 7. Dezember, Beginn: 19 Uhr, noch dabei sein möchte, sollte ebenfalls nicht zu lange mit dem Kauf der Karten warten. Bereits in den Jahren 2011 und 2012 waren alle Aufführungen mit jeweils 600 Besuchern ausverkauft.

Die Band um Manuel Hermsen ist bereits heute in Hochform und sorgt für die richtigen Töne. Die Teams vom Bühnenbau, Licht und Ton, Catering, Kostüme, Sponsoring geben ihr Bestes.

Mit Harry Fladder haben die Family-Singers zudem diesmal auch einen Fachmann für die Beschallung des Saales an Bord. Die Türkollekten, die bei den Musicals der Family-Singers einfach immer dazugehören, gehen auch diesmal in diverse Hilfsprojekte in der Welt.