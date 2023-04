Aufführungen in Kleve und Kevelaer Pfalzdorfer laden ein auf den „Planet B“

(RP) Am Sonntag standen Cowboys mit imposant blau geschlagenen Augen neben wütend Protestierenden in der Turnhalle der ehemaligen Hauptschule in Pfalzdorf. Die Family Singers veranstalteten ihre Durchlaufprobe, bei der nach Monaten, in denen sie ihr Musical „Planet B“ Stück für Stück entwickelt und einstudiert hatten, die einzelnen Bestandteile erstmals in Reihenfolge und mit allen Akteuren zusammengesetzt wurden. Damit ist die heiße Phase bis zur ersten Aufführung am Samstag in der Stadthalle Kleve eingeläutet.