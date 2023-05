Gelungene Musical-Aufführung in Kleve Family Singers überzeugten mit „Planet B“

Ein Musical, das die Klimakrise zum Thema hat und in den Jahren 1850, 2020 und 2050 spielt, kann doch nur in der Apokalypse enden – sollte man meinen. Diese Überzeugung hatten sicherlich auch die zahlreichen Besucher am Samstag und am Sonntag in der fast ausverkauften Stadthalle Kleve, als die Pfalzdorfer Family Singers ihr Musical „Planet B“ aufführten. Doch wenn ein junger Autor mit einem raffinierten Drehbuchtrick am Schluss gleichzeitig ein Scheitern und einen Erfolg bei der Bewältigung des Klimaproblems szenisch darstellen kann, ist das ein versöhnliches Ende eines ansonsten nachdenklich stimmenden Abends.