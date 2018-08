Family Singers aus Pfalzdorf suchen Nachwuchs

Goch-Pfalzdorf Sowohl Sänger als auch Instrumentalisten werden gebraucht. Dirigent Manuel Hermsen geht sechs Monate auf Musikreise.

Insbesondere junge Menschen erfreuen sich an den Angeboten der Chorgemeinschaft aus Pfalzdorf, da in zeitlich loser Folge die Musicals „Das Weihnachtsmusical“ oder „Subway-All(ein)“ auf großen Bühnen zur Aufführung kommen. Hier kombinieren sich Gesangs- und Tanzvorlieben. Viele wissen es zu schätzen, dass nicht an jedem Wochenende ein Auftritt ansteht, sondern eher ausgewählte Projekte die Vorfreude bestimmen. So finden in diesem Jahr noch Auftritte zu Gold- und Silberhochzeiten statt, ein Weihnachtssingen auf der Wasserburg Rindern ist in Vorbereitung sowie ein Auftritt beim Weihnachtsmarkt in Pfalzdorf. Im Januar 2019 ist ein Konzert mit den Chören aus Kirchhellen, Emmerich und den Three Red Shoes geplant. Ende Januar wird Manuel Hermsen den Chor für ein halbes Jahr verlassen und eine musikalische Reise nach Australien und Asien planen. Die Family-Singers freuen sich auf Christiane Langenbrink aus Uedem, die Hermsen während seiner Zeit im Ausland vertreten wird.