Winterlicher Park Familienpark im Wunderland Kalkar hat in den Ferien geöffnet

Nähe und Gemütlichkeit sind wieder erlaubt, entsprechend gibt es keinen Grund mehr, mit dem Auto durch einen Freizeitpark zu fahren. Das war in den beiden vergangenen Jahren das Alternativprogramm im Wunderland Kalkar, um Einnahmen zu generieren und den Besuchern ein wenig winterliche Stimmung zu vermitteln. Diesmal spricht nichts dagegen, zu Fuß durch Kernie‘s Familienpark zu bummeln, der zwar kein Weihnachtsmarkt mit Verkaufsbuden ist, aber doch zum Fest und für die Dauer der Ferien einen besonderen Charakter aufweist. Am zweiten Weihnachtstag geht‘s los, bis zum 8. Januar sind Besucher täglich von 14 bis 18 Uhr willkommen. Insbesondere in der Dämmerung dürfte der Besuch sich lohnen, denn dann kommen all die beleuchteten Weihnachtsbäume und anderen Dekorationen zur Geltung.