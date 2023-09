Für die Dorfgemeinschaft Kessel testet neuen Bootsanleger

Im Jahr 2022 hat der VHV am Förderprogramm der Stadt Goch „Miteinander besser Leben“ teilgenommen. Für das Projekt „Wiese am Bootsanleger“, eine städtische Fläche, gab es zum dritten Mal in Folge 5.000 Euro. Die Neugestaltung der Anlage hat laut Thönnesen etwa 14.000 Euro gekostet, für den Verein blieb also noch ein ordentlicher Eigenbeitrag. Gar nicht zu reden von den vielen ehrenamtlich geleisteten Stunden.