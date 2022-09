Goch : 85-Jährige übergibt Geld und Schmuck an falsche Polizisten

Goch Die Anrufer sagten, auf der Bank wäre das Geld nicht mehr sicher. Sie drängten die Seniorin dazu, ihr Bargeld aus dem Schließfach ihres Bankinstitutes zu holen und mit ihrem Schmuck vor die Haustür zu legen.

(RP) Eine 85-jährige Frau aus Goch fiel am Donnerstag auf einen betrügerischen Telefonanruf von falschen Polizeibeamten herein. Die Anrufer sagten, es würde in der Nachbarschaft zu Einbrüchen kommen und auch auf der Bank wäre das Geld nicht mehr sicher. Sie drängten die Seniorin dazu, ihr Bargeld aus dem Schließfach ihres Bankinstitutes zu holen und mit ihrem Schmuck in einen unauffälligen Beutel vor die Haustür zu legen. Den Beutel nahmen die Täter unerkannt mit. Erst später, als die Gocherin einer Bekannten davon erzählte, fiel der perfide Betrug auf.