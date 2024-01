Wegen langer Regenphase Stadt Goch verlängert Test „Radeln in der Fußgängerzone“

Die Stadt Goch erhofft sich so einen aussagekräftigeren Eindruck. An diesem Stimmungsbild kann ab sofort jeder Interessierte mitwirken. Sie hat Online-Fragebögen geschaltet, in denen die Erfahrungen mit der Neuregelung abgefragt werden. Die Fragebögen sind bei www.goch.de, Portal „Bauen & Wohnen“ zu finden. Auch die Händlerschaft in der Fußgängerzone wird jetzt zu ihren Erfahrungen befragt. Die Ergebnisse wird die Stadt Goch in den politischen Gremien vorstellen und veröffentlichen.