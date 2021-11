Nach Sichtung eines Tieres in Nierswalde : Tötungsverbot verstärkt Debatte um Wolf

Weeze/Goch Nach der mutmaßlichen Sichtung eines Tieres in Nierswalde laufen die Untersuchungen der Experten. Die Frage ist vor allem, woher das Raubtier kam.

War in der Region tatsächlich ein Wolf unterwegs? Diese Frage beschäftigt vor allem die Schafhalter in Goch und Weeze. Wie berichtet, hatte Richard Dittrich in Nierswalde ein Tier fotografiert. Der Jäger ist absolut überzeugt, dass es sich dabei um einen Wolf handelt. Die Züchter sind beunruhigt, und es gibt die Mahnung an alle, jetzt besonders darauf zu achten, dass die Zäune hoch genug und gesichert sind. Ob es sich bei dem Tier tatsächlich um einen Wolf handelt, sei noch völlig offen, so Birgit Kaiser de Garcia vom Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv). Man habe noch mehr Fotomaterial bekommen, das werde aktuell ausgewertet. Das Lanuv hat auch die Experten vom Lupus-Institut in Sachsen eingeschaltet. Doch noch würden die Ergebnisse ausstehen, mit denen sei frühestens in der nächsten Woche zu rechnen.