Uedem : Barbara Hendricks ist Patin für Bienenweide

Landwirt Jochen Kanders hat mehr als drei Hektar zur Bienenweide umfunktioniert. Für 25 Euro im Jahr kann man in Uedem Pate werden.

Alles begann vor fünf Monaten auf Ebay Kleinanzeigen. Der Uedemer Landwirt Jochen Kanders bot dort eine ganz besondere Ware an: eine Patenschaft für 100 Quadratmeter Bienenweide, Kostenpunkt 25 Euro im Jahr. Seither haben insgesamt 150 Menschen aus dem Kreis Kleve und auch von weiter her eine solche Patenschaft übernommen.

Welleshof Erstmals 1733 in der Klevischen Katasterkarte aufgeführt und gehörte bis zur Säkularisation 1808 einem Kloster an.

Im Vergleich mit dem hohen Nutzen für die Insekten sei es ein relativ geringer Geldbetrag, sagte sie. Jochen Kanders hat ausgerechnet, dass jeder Blüh-Pate genau 7 Cent am Tag für die von ihm gepachtete Fläche ausgibt. Er selbst kam schon vor etwa vier Jahren eher zufällig auf die Idee, etwa einen bis anderthalb Hektar seiner Nutzfläche als Blühwiese anzulegen. „Ich weiß noch, wie erstaunt ich war, als ich feststellte, was in so einer Bienenweide so alles summt und brummt und kreucht und fleucht“, erinnert sich Kanders.