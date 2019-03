Sportunterricht : Ex-Profi-Kicker machen Grundschüler fit

Marcel Witeczek (links) und Michael Klinkert sorgten in der Turnhalle der Arnold-Janssen-Schule mit ihrem Fußballtraining für Abwechslung. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Goch In Kooperation mit der AOK haben die beiden ehemaligen Bundesliga-Profis, Marcel Witeczek und Michael Klinkert, eine Sportstunde an der Arnold-Janssen-Schule in Goch geleitet.

Eine Unterrichtsstunde der ganz besonderen Art stand am Montagmorgen für die 3b der Arnold-Janssen-Grundschule in Goch auf dem Programm: Die beiden früheren Bundesliga-Profis Marcel Witeczek und Michael Klinkert besuchten die Kinder im Rahmen der Grundschul-Tour der AOK.

Die beiden haben eine bewegte und erfolgreiche Karriere hinter sich gebracht und wurden 1987 gemeinsam mit der deutschen U20-Nationalmannschaft Vizeweltmeister. Klinkert, der in 301 Bundesligaspielen 20 Treffer erzielte, wurde darüber hinaus 1995 als Kapitän DFB-Pokalsieger mit Borussia Mönchengladbach. Witeczek lief ebenfalls für die Elf vom Niederrhein auf und holte zudem in Diensten des FC Bayern München UEFA-Cup und Meisterschale.

Info Bewegungsangebot für Grundschulen Projekt Die AOK bietet regelmäßig für Grundschulen eine Übungseinheit mit den beiden ehemaligen Profis. Gewinnspiel Im Rahmen der Tour erhalten die teilnehmenden Schulen darüber hinaus Bälle und Leibchen und haben die Chance, Eintrittskarten für ein Heimspiel von Mönchengladbach und eine Stadionführung zu gewinnen.

Auch nach der aktiven Laufbahn spielt der Sport noch eine entscheidende Rolle für die beiden. „Wir bieten dieses Programm bereits seit fünfzehn Jahren an“, erklärt Witeczek: „Es macht großen Spaß, die Begeisterung der Kinder zu sehen!“

Auf dem Plan standen am Montag neben verschiedenen Aufwärmtechniken Koordinationsübungen und ein Mini-Turnier der Schüler untereinander. Besonders angetan hatte es den Nachwuchskickern das „Speedometer“, bei dem die Kinder ihre Schussgeschwindigkeit messen lassen konnten. Als Spitzenwert wurden hier stolze 63 Stundenkilometer erreicht. Warum die Stunde für die Schüler so besonders ist, erläuterte Lehrerin Bärbel Renard: „Es ist eine tolle Sache für unsere Klasse, weil alle mit großer Freude dabei sind und Spaß an der Sache haben.“