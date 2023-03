„note“ in Goch Neues Event-Café eröffnet am Steintor

Neugierige Blicke versuchten seit Monaten, die abgeklebten Fenster zu durchdringen. Schließlich ist seit langem bekannt, dass sich in dem historischen Haus, das direkt an das Gocher Steintor angebaut ist, etwas tut. Die B|H Group hat dort schon vor längerer Zeit im ihr Büro eingerichtet, in dem Stockwerk darunter gibt Sängerin Maria Klier Gesangsunterricht. Im Erdgeschoss war vor Jahren schon mal ein Café eingerichtet, die Betreiberin gab jedoch recht bald wieder auf. Nach längerem Leerstand mietete die B|H Group, die Veranstaltungen organisiert und während der Corona-Zeit ein großes Testzentrum im früheren Aldi-Markt organisierte, das Ladenlokal an. Eigentlich sollte es schon im Vorjahr eröffnet werden, doch verschiedene Gründe führten zur Verzögerung. Jetzt ist es so weit: Das „note Café | Eventhaus“ eröffnet am Mittwoch, 15. März, um 11 Uhr.