Gemeinsame Aktion Schüler machen Musik und spielen mit Tagespflegegästen

Wichtig sei, dass man auf Augenhöhe mit den Menschen spricht, so Ackermann zu den Schülern. Auch wenn eine Frage zum x-ten Mal gestellt oder immer dieselbe Geschichte erzählt würde, müsse man das aushalten. „Eine Konfrontation mit der Krankheit sorgt für Schamgefühle, teilweise sogar Aggressionen“, so Ackermann. Es ginge viel mehr darum, dass die Menschen Freude an dem haben, was sie tun. „Und das hatten sie heute mit euren Spielen“, gab Reuter den Schülern mit.