Evangelische Kirche im Kreis Kleve Wie umgehen mit Missbrauchsfällen?

Die Lektüre war kein Spaß, sagt Pfarrer Joachim Wolff, Geschäftsführer der Diakonie. Wie auch Superintendent Hans-Joachim Wefers hat er sich durch hunderte Seiten einer Untersuchung gekämpft, die ans Innerste der evangelischen Selbstsicht geht. Die hauptberuflichen Kirchenvertreter kennen den Inhalt der Forum-Studie: sexualisierte Gewalt in der evangelischen Kirche und der Diakonie. Er war vor zwei Wochen öffentlich bekannt gemacht worden und legt strukturelle Schwachstellen auf, die nach Änderung rufen. „Lange Zeit hat sich die liberale, offene evangelische Kirche einfach nicht vorstellen können, dass es Missbrauch in ihren Reihen gab. Heute wissen wir: Das gibt es auch bei uns, da beißt die Maus keinen Faden ab“, so der Superintendent.