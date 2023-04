Neues Angebot in Goch Evangelische Gemeinde macht jetzt Besuche an der Haustür

Demnach sind Hauptzielgruppe der Aktion die 1500 evangelischen Gemeindemitglieder im Alter von 25 und 50 Jahren. „Die älteren Menschen ab 70 erreichen wir eh schon über unsere Besucherdienstkreise. Bei den Jüngeren bot sich das nicht so an, weil sie oft noch bei ihren Eltern wohnen“, erläutert Pfarrer Arndt. Beginnend am 15. Mai werden sich 14 Tage lang Mitarbeiter der Gemeinde auf den Weg machen. Sie werden, zu zweit oder allein, an der Haustür von rund 1500 Gemeindemitgliedern, die sich bis jetzt nicht an den Aktionen der Gemeinde beteiligen, unangekündigt klingeln. Dabei gehe es vor allem darum, ins Gespräch zu kommen, sagt Pfarrer Arndt. „Wir rechnen dabei nicht mit tiefgreifenden Konversationen. Uns geht es einfach darum, einen ersten netten Kontakt herzustellen. Und wenn keiner da ist, gehen wir auch.“