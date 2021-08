Kirchenleben : Nierswelle perfekter Ort für Schöpfungszeit

Stefan Schmelting, Edmund Raadts, Patrick de Vries, Elisabeth Pasedag, Kurt Pleines und (vorne) Rainer Weidemann vertraten beim Pressegespräch zur Schöpfungszeit an der Nierswelle die katholische und evangelische Kirche. Foto: Anja Settnik

GOCH In vielen Orten des Kreises Kleve und zudem in Xanten finden ökumenische Veranstaltungen statt, die mit Erntedank zu tun haben. Neben den Kirchen beteiligt sich auch Fridays for Future am Eröffnungsgottesdienst in Goch.

Von Anja Settnik

Das Motto ist für den Auftakt-Gottesdienst an der Nierswelle wie gemacht: „damit Ströme lebendigen Wassers fließen“ lautet es bundesweit und damit eben auch im Bereich der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Goch. In der Veranstaltungsreihe „Schöpfungszeit“ soll an den Wert der vielgestaltigen Schöpfung Gottes für heutige und künftige Generationen erinnert werden. Am Ort des Eröffnungsgottesdienstes, der Gocher Nierswelle, informierten die Veranstalter jetzt über das Programm, das zwischen Anfang September und dem 4. Oktober (Erntedank) viele Gemeinden im Kreis Kleve und darüber hinaus einbindet. Zum evangelischen Kirchenkreis gehören auch die linksrheinischen Kommunen des Kreises Wesel.

Schon zwei Tage vor dem offiziellen Auftakt laden Frauenhilfe und kfd zum ökumenischen Wortgottesdienst nach Kevelaer ins Forum Pax Christi ein (18-20 Uhr), am Freitag, 3. September, beginnt der Auftaktgottesdienst um 19 Uhr in Goch an der Niers; nur bei schlechtem Wetter würde er in die Maria-Magdalena-Kirche verlegt. Rainer Weidemann von der Arnold-Janssen-Gemeinde berichtet, dass Weihbischof Lohmann dabei sein wird, außerdem der Gospelchor „Voices“ aus Uedem und der Posaunenchor Pfalzdorf.

In vielfacher Weise soll das Motto „Wasser“ thematisiert werden, denn es könne zwar zerstörerisch sein, wie kürzlich bei der Flut leidvoll erfahren, aber es sei eben auch überlebenswichtig. Weidemann, der zum Vorbereitungsteam der „Schöpfungszeit“ gehört, führt aus: „Das diesjährige Motto bezieht sich auf das Laubhüttenfest, eines der drei großen Feste aus dem Judentum. Zum Laubhüttenfest gehört auch, dass Wasser geschöpft und um den Altar herum ausgegossen wird.“ Eine Symbolik, die am Ufer der Niers bestens gewürdigt werden kann. „Hier können dann die Gottesdienstbesucher unter freiem Himmel darüber nachdenken, welche Quelle sie brauchen, aus der sie spirituell schöpfen können“, hofft Weidemann. Bei Regenwetter findet der Gottesdienst in der St.-Maria-Magdalena-Kirche statt.

Ein Fahrradgottesdienst am Sonntag, 12. September, entlang von Klever Wasserläufen ist vorgesehen (14 bis 16.30 Uhr, Start am Kermisdahl), die Tour endet mit einem Picknick an der Hochschule. Organisiert wird der Nachmittag von Markus van Berlo von der Schulseelsorge Kleve, der früher Pastoralreferent in Goch und dort ebenfalls für die Schulen zuständig war, zusammen mit Fridays for Future. Am 15. September findet im neuen Gocher Begegnungshaus M4 ab 19 Uhr ein Gespräch zum Klimawandel statt. Barbara Hendricks und Bernhard Drießen von „Fridays for Future“ haben sich dazu angekündigt.

A propos Begegnungshaus: Das schöne neue Gebäude am Gocher Marktplatz gleich neben der evangelischen Kirche wird dann gerade in Betrieb genommen sein. Die Eröffnung ist für den 12. September vorgesehen. Das ist der Tag des Denkmals, an dem viele historische Orte, aber auch ein solch neuzeitlicher beim Spaziergang betrachtet werden kann.

Ein Gottesdienst an der Xantener Kriemhildmühle am 19. September ab 10 Uhr und einer „Klimastreik“ von Fridays für Future am 24. September sind weitere Termine. Ende September finden in Jahren ohne Corona am Niederrhein schöne Erntedankumzüge statt, diesmal gibt es vorrangig Gottesdienste, etwa draußen vor der Wisseler Stiftskirche am 25. September um 17 Uhr. Am 3. Oktober, 11 Uhr, gibt es einen in Xanten an der Kriemhildmühle.