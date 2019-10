Pfalzdorf : Europa tanzte unter der Erntekrone

Das große Finale: Die Tänzer aus Europa gemeinsam auf der Tanzfläche. Foto: Volkstanzgruppe

Goch-Pfalzdorf Buntes Markttreiben und europäische Folklore waren in Pfalzdorf zu bewundern. Klingende Windrose machte es möglich.

(RP) Ein wahrlich buntes Treiben herrschte im und um das Festzelt am Pfälzerheim. Die Volkstanzgruppe Pfalzdorf hatte unter dem Motto „Europa tanzt unter der Erntekrone“ zum zweiten Mal zum großen Volkstanz-Event eingeladen. Tänzer aus sieben europäischen Ländern waren nach Pfalzdorf gekommen, um ihr Können zu zeigen.

Die Zuschauer im gut besetzen Festzelt erlebten einen bunten Reigen der Tanzkultur Europas. Um das Festzelt herum hatten sich die Tanzgruppen mit Ständen platziert, an denen die Besucher Spezialitäten aus den Herkunftsländern probieren und erwerben konnten. So konnte man als Besucher testen, was es in Schweden zum Kaffee gibt, wie scharf ungarische Wurst sein kann, einen Irish Coffee genießen, oder Waffeln nach uraltem Familienrezept probieren.

Im Festzelt zeigten die Gruppen ihr Können nach der Eröffnung durch die Volkstanzgruppe Pfalzdorf, die mit der Neuen Spindel einen neu einstudierten Tanz zum ersten Mal brachten. Dann zeigten die Tänzer aus der schwedische Gruppe Malmö Folkdansare, was sich hinter Tänzen wie Schottis und Hambo verbirgt.

Mit Gesang und Musik ging es beim Beitrag des russischen Folkloreensemble Lenok, was ins Deutsche übersetzt Leinen bedeutet, weiter. Die Gruppe aus Podolsk in der Nähe von Moskau bestach durch ihren vielstimmigen Gesang. Als nächstes zeigten die dänischen Tänzer der Gruppe „The Sprouts“ aus Taastrup, ihr Können. So wurde eine 10-minütige Tanzfolge mit Hebe und Flugfiguren vorgeführt. Die jungen Tänzer aus der Nähe von Kopenhagen haben einige Titel bei Volkstanzwettbewerben in Dänemark gewonnen.

Einen weiteren Höhepunkt erlebten die Zuschauer mit der Gruppe Irish International Folk Companie aus Dublin, die Tänze wie in den irischen Tanzshows wie River Dance aufführten.

Möglich gemacht hat das Event in Pfalzdorf die Gruppe „Klingende Windrose Nordrhein-Westfalen“, die in der ersten Hälfte der Herbstferien eine europäische Begegnungswoche unter dem Motto „Europa im Herzen“ durchführt und einen Abstecher ins Festzelt nach Pfalzdorf unternahm.

Auch die „Klingende Windrose“ zeigte mit mehreren Tanzserien aus Regionen Deutschlands ihr können. Der Leiter der Gruppe Andreas Schillings ließ es sich dabei nicht nehmen, mit Marcus Kilzer von der Jugendtanzgruppe Pfalzdorf, durch das Programm zu führen.