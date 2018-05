Uedem : Erweiterung der Kita Lebensgarten eingeweiht

Uedem Nun hat auch die Wolkengruppe ein "echtes" Zuhause. Dank des neu eingeweihten Anbaus hat die sechste Gruppe der inklusiven Kita Lebensgarten in Uedem schöne neue Räume. Das, was die aktuell 104 Kinder und ihre erwachsenen Begleiter in der Kindertagesstätte Lebensgarten bisher provisorisch gemeistert haben, ist nun abgeschlossen: Die Mensa, die zum Übergang während der Baumaßnahmen als Gruppenraum diente, kann wieder als Speisesaal genutzt werden und die neuen Therapieräume sind weitaus mehr in die Einrichtung integriert als zuvor.

"Wir sind rundum zufrieden mit dem Ergebnis", unterstreicht Birgit Lennartz, Einrichtungsleiterin des Lebensgartens unter dem Dach der Klever Lebenshilfe.

Im Rahmen einer feierlichen Einweihung waren bei bestem Wetter zahlreiche kleine und große Gäste zusammengekommen. Pater Varghese aus der Gemeinde St. Franziskus in Uedem segnete die neuen und bisher bestehenden Räume ein. Darüber hinaus hatten sich die Kinder und das Erzieherteam eine Menge Programm rund um das Motto "Wir bauen Brücken und finden zueinander" einfallen lassen. Umgedichtete und auf den Lebensgarten gemünzte Handwerker- sowie Brückenlieder untermalten die Freude über das gelungene Projekt.

Schließlich ist auch das Außengelände "gewachsen" - mehr Platz und neue Spielgeräte erfreuen die Mädchen und Jungen im Uedemer Lebensgarten. Der Architekt Johannes Peeters, Investor und Vermieter Willy Bogers sowie Hermann Emmers als Geschäftsführer der Lebenshilfe - Leben und Wohnen Kleve zählten zu den ersten Gratulanten der Feierstunde: "Durch die neu geschaffenen Bedingungen wird vieles im Kindergartenalltag und im Hinblick auf Förderbedarf der Kinder einfacher zu handhaben sein", sagte Hermann Emmers.



Organisatorisch bedeutet dies, dass das Kita-Team die Abläufe von vormals fünf auf sechs Gruppen umstellen musste - angefangen bei der Belegung der Turnhalle bis hin zur Nutzung der Waschmaschine. "Es hat alles reibungslos funktioniert und nun genießen wir unsere neuen Möglichkeiten", so Birgit Lennartz.

Zahlreiche Mitmach-Aktionen und Köstlichkeiten rundeten den Familientag ab - "alle haben sich sehr wohlgefühlt", sagte die Einrichtungsleiterin mehr als zufrieden.

(RP)