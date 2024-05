Jahrelange Vorbereitung Gaesdoncker Rockmusical füllte viermal die Aula

(RP) Seit August 2023 probte die Jahrgangsstufe 12 des Gymnasiums Gaesdonck intensiv, aber schon Jahre vorher hatten andere Kurse an der Bühnenreife des Rockmusicals von Immernacht „Die Ewigkeit ist nicht genug“ gearbeitet. Denn komponiert und getextet hatten es die Musik- und Deutschlehrer Daniel Verhülsdonk und Lars Poley, unterstützt von Kunstlehrer Herbert Cürvers, bereits 2017, nicht ahnend, dass ihnen ein Virus die Show verhageln würde. In diesem Jahr – die Schule feiert ihr 175-jähriges Bestehen – waren die Mühen endlich von Erfolg gekrönt: Viermal war die Aula am Wochende voller begeisterter Gäste, die über die professionelle Licht-, Ton- und Videotechnik, die geschulten Stimmen, das gut abgestimmte Orchester und den Chor, die phantasievollen Kostüme und die spannende Inszenierung staunten. Lehrer und Schüler (auf dem Foto Lia Stenmans in der weiblichen Hauptrolle) genossen die verdiente Anerkennung und das Gemeinschaftserlebnis, das für sie alle unvergesslich sein dürfte. Neben den vielen Solo-Rollen (neben Lia überzeugte Jonas van den Heuvel, bejubelt wurden auch Alexandra zu Eulenburg, Emma Heck und Tim Koppers) war besonders schön zu sehen, dass niemand am Rand stand. Ob singend, tanzend, kämpfend, in der Produktion des Bühnenbilds, der Vermarktung der Tickets oder bei der Bewirtung zu den Aufführungen: Alle Schüler hatten ihren wichtigen Job und den anerkennenden Applaus verdient.