Goch Der Gocher KCC-Karneval ist wieder da

Natürlich lebt solch ein Kappenabend nicht nur von Musik und Tanz, sondern auch von den Büttenreden, die nun mal das Salz in der närrischen Suppe sind. Das Sitzungspräsidententeam Daniela Toenders und Christian Rothgang konnten mit David Steinert als „Ne Schlaapmütz“ den ersten Redner ankündigen, der mit Witz die Coronaprobleme auf’s Korn nahm und außergewöhnliche Energiespartipps präsentierte. Tilly Meester als „Ne Kistedüvel“ hatte so ihre Probleme mit ihrem Gatten Herbert, der frisch im Vorruhestand war und „den schwarzen Gürtel in Faulheit“ hatte. Wenn der was gekocht hatte, „sieht das aus wie Kuhfladen mit Labskaus und Rote Bete“ – na dann: Guten Appetit! Eine kleine Pause als Sitzungspräsident machte Christian Rothgang, um als „Lehrer Tön“ aus dem Nähkästchen zu plaudern: „Der Theo ist immer so hibbelig – aber der hat ja auch ADAC“ oder „die früher nicht abschreiben ließen, sind heute Veganer…“ Sein ehemaliger Schüler Klaus Uhu (Ulf Schönell) versuchte sich als Nachrichtensprecher und übte immer wieder: „Danke, dat et dich gibt – ihre ARD.“ Bei der tollpatschigen Gestik konnte sich keiner das Lachen verkneifen.