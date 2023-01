Gespräche über Marktplatznutzung „Gocher Sommer“ 2023 in zweiter Auflage

Derzeit sehnt sich kaum jemand nach Spaß und Geselligkeit auf dem Marktplatz. Aber das kann spätestens ab Ostern anders werden: Mit dem Frühling kehrt die Neigung zum Plausch unter freiem Himmel zurück. Und der Blick wird auf den Markt fallen, wo man sich begegnen, reden, spielen könnte, wenn die Fläche dazu geeignet wäre und nicht als Parkplatz dienen müsste. Im vergangenen Sommer gab es eine Testphase, während der das Parken verboten war und stattdessen ein wenig Programm auf dem Marktplatz stattfand. Der Erfolg war mäßig, einen Austausch gab es darüber kürzlich nicht-öffentlich im Aufsichtsrat der Gocher Wirtschaftbetriebe. Was besprochen wurde, ist nur in Teilen zu erfahren, denn das Thema Stadtmarketing wird nicht in den üblichen Ausschüssen behandelt, sondern im Aufsichtsrat, der grundsätzliche nicht-öffentlich tagt. So hat es die Politik vor Jahren festgelegt.