Goch : Gaesdoncker Bigband tritt mit Polizeiorchester auf

Goch Die Big Band des Gymnasiums und Internats Gaesdonck nimmt an einem mehrtägigen Workshop mit dem Landespolizeiorchester NRW teil. Das öffentliche Konzert dazu gibt’s am Donnerstag um 19 Uhr in der Gaesdoncker Aula.

(nik) In diesen Tagen arbeitet die Gaesdoncker Big Band mit ihrem Dirigenten Philipp Niersmans besonders intensiv, denn sie will sich am Donnerstagabend in nahezu professioneller Qualität präsentieren. Das Orchester des bischöflichen Gymnasiums in Goch tritt gemeinsam mit der Big Band des Landespolizeiorchesters auf. Und nicht mal eben so als Vorprogramm, sondern in eher kollegialer Manier. Die Berufsmusiker der NRW-Polizei haben dann vorab zwei Tage lang mit den Schülern gearbeitet. Für den Workshop durfte sogar Unterricht ausfallen.