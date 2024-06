Ehemaliger Kaufland-Komplex Eröffnungstermin von Rossmann in Goch steht fest

Die Wartezeit hat bald ein Ende, ebenso wie die anderen Geschäfte im früheren Kaufland-Komplex am Südring / Hinter dem Wall, eröffnet am Dienstag, 18. Juni, auch der Drogeriemarkt Rossmann sein erstes Geschäft in Goch. Die Kunden können von Montag bis Samstag von 8 bis 20 Uhr einkaufen, teilt das Unternehmen mit.