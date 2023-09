Neue Poststelle in Goch Briefe und Pakete versendet man jetzt bei Maler Hardt

Seit Mittwoch gibt es in Goch wieder alle Postdienste, die Kunden erwarten und die in den vergangenen Wochen nur eingeschränkt oder gar nicht mehr vorhanden waren: Wie berichtet, hatte sich die Postbank früher aus dem Gebäude Brückenstraße 55 zurückgezogen als angekündigt, und die Post-Partnerfiliale war noch nicht dienstbereit. Doch nun ist im Ladenlokal von Maler Jens Hardt an der Brückenstraße 51a alles rund um Päckchen, Pakete und Briefe zu bekommen und in Auftrag zu geben. Filialleiter Marcel Stratmann stellte der RP sein Team vor und begrüßte die Vertriebsbeauftragten der Post.